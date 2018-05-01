محافظ الإسماعيلية يتفقد المعرض الدائم للمواد الغذائية والتموينية بنادى المنتزه







الإسماعيلية – جمال حراجى

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ، المعرض الدائم للسلع الأساسية وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن، والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة، بنادى المنتزه بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، والذى يدار بالتعاون والتنسيق فيما بين مديرية التموين والتجارة، ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية، وجهاز خدمات القوات المسلحة

ويضم المعرض 35عارض من التجاروأصحاب محلات السوبرماركت وشركات المنتجات الغذائية، ويشمل 47 باكية للعرض وتباع جميع المعروضات بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب من 25الى35 %، وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين استعدادا لإستقبال شهر رمضان الكريم، وفى إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ضبط حركة الأسواق، ومكافحة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين والعمل على ضخ كميات اضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق .

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وأكرم الشافعي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية، وعبد الحميد عامر رئيس حى ثالث، ونبيل الغريب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ومدير عام مديرية الطب البيطرى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وخلال الجولة ، أكد المحافظ على ضرورة توفير كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم وكافة السلع خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة، الى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التى تغطى كافه قطاعات المحافظه وتوابعها، من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لوكيل وزارة التموين والمسئولين عن المعرض، بضرورة التزام جميع التجار المشاركين فى المعرض بالبيع بسعر الجملة.