قوات سوريا الديمقراطية: أمريكا وفرنسا تقيمان قاعدة عسكرية جديدة بمدينة منبج

قوات سوريا الديمقراطية: أمريكا وفرنسا تقيمان قاعدة عسكرية جديدة بمدينة منبجالثلاثاء، 01 مايو 2018 01:58 م
أعلن المتحدث باسم مجلس منبج العسكرى، التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" شرفان درويش، أن الولايات المتحدة وفرنسا تؤسسان قاعدة عسكرية جديدة فى مدينة منبج السورية.
وقال درويش - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - "إن القاعدة (الأمريكية – الفرنسية) الجديدة يتم تجهيزها على الخط الشمالى لمدينة منبج، لتضاف إلى القواعد الموجودة مسبقا غربى المدينة فيما تنطلق دوريات برية وجوية، لمراقبة وحماية المنطقة"، وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت - مطلع الشهر الماضى - بدء التحالف الدولى تشييد قاعدة عسكرية جديدة فى منطقة العون الواقعة شمالى مدينة منبج السورية، لتكون موطئ قدم ثالث للتحالف فى ريف حلب الشرقى.
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د. هاشم الفلالى
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