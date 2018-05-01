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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات فى الضفة الغربية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 05:19 ص
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات فى الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى


وكالات الأنباء
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واصلت قوات الاحتلال حملة اعتقالاتها فجر اليوم الثلاثاء، فى الضفة وطالت عددا من المواطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ففى مدينة الخليل اعتقلت الشاب عيسى إبراهيم إخليل (22 عاماً) من بلدة بيت أمر.

واقتحم جنود الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله، فيما داهمت مخيم قلنديا شمال القدس .

                    

 


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