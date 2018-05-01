قوات الاحتلال تحاصر مبنى سكنى فى العيسوية تمهيدا لهدمها







وكالات الأنباء

حاصرت طواقم بلدية الاحتلال بحراسة العشرات من الجنود والقوات الخاصة بناية سكنية فى قرية العيسوية تعود للمواطن جمال عليان، تمهيدا لهدمها بحجة البناء دون ترخيص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة فى قرية العيسوية أن العشرات من قوات الاحتلال ومركبات الشرطة وطواقم وعمال البلدية اقتحموا القرية فى ساعات الفجر الأولى، وحاصروا بناية المواطن جمال عليان ثم اقتحموها وأخرجوا ساكنيها ومنعوهم من أخراج محتويات المنازل.

وأضاف أبو الحمص أن طواقم البلدية تقوم ومنذ ساعات الفجر بتفريغ محتويات المنازل السكنية، إضافة الى المحلات التجارية فى البناية.

وأوضح أبو الحمص أن قوات الاحتلال تغلق محيط البناية وتمنع السكان وأصحابها الوصول اليها.