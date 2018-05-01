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عمال فلسطين يتظاهرون بالمطرقة والأسمنت احتجاجا على البطالة فى قطاع غزة - صور

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:07 م
عمال فلسطين يتظاهرون بالمطرقة والأسمنت احتجاجا على البطالة فى قطاع غزة - صور الرئيس الفلسطينى محمود عباس


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تظاهر عدد من العمال الفلسطينيون اليوم الثلاثاء، فى مدينة غزة احتجاجا على الحصار الإسرائيلى وانتشار البطالة فى القطاع.

ورفع المشاركون فى المظاهرات المطرقة وكيسا من الأسمنت.

وأفاد الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى فى بيان اليوم، بأن عدد العاطلين عن العمل فى 2017 بلغ حوإلى 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفًا فى الضفة الغربية، و218 ألفًا فى قطاع غزة، ومعدل البطالة فى فلسطين 27.7% فى العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرًا فى معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ فى قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% فى الضفة الغربية، وأن الارتفاع فى معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة فى الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% فى العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

ومن جانبه حذر وزير العمل الفلسطينى مأمون أبو شهلا - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- من حالة الحصار المفروضة على قطاع غزة، وقال إن القطاع الخاص هش وضعيف وغير قادر على القيام بدوره كما ينبغي، مشيرًا إلى أن الكثير من المؤسسات الاقتصادية أغلفت ودمرت بفعل الحرب على غزة والحصار المستمر، وأنه ورغم أن لنا سواحل فى القطاع تطل على البحر المتوسط بطول قرابة 38 كيلو مترا إلا أننا ممنوعون من صيد الأسماك بشكل حر على خلفية الملاحقات التى تتم بشكل شبه يومى فى البحر وإطلاق النيران على الصيادين ومصادرة مراكبهم ومعداتهم وتعرضهم للاعتقال والاستشهاد، كما أن حدود القطاع من الشمال والشرق مغلقة بسبب الاحتلال الإسرائيلى.

مظاهرات فلسطين
مظاهرات فلسطين

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مواطنات فلسطينيات خلال المظاهرة
مواطنات فلسطينيات خلال المظاهرة

 

فلسطينيون يتظاهرون بالمطرقة
فلسطينيون يتظاهرون بالمطرقة

 


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