video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عاصفة ترابية جديدة محملة بالرمال تضرب محافظة أسوان

الثلاثاء، 01 مايو 2018 02:09 م
عاصفة ترابية جديدة محملة بالرمال تضرب محافظة أسوان عاصفة ترابية


أسوان ــ ندى سليم
إضافة تعليق

ضربت محافظة أسوان، منذ قليل، عاصفة ترابية جديدة، محملة بالرمال والأتربة أدت إلى سقوط الأمطار، وحجب الرؤية بين المواطنين. 
 
يأتي ذلك بعد أن شهدت الأحوال الجوية بالمحافظة تحسنا ملحوظا صباح اليوم، وسرعان ما تغيرت حالة الطقس بعد صلاة الظهر. 
 
كانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اجتياح عاصفة ترابية المحافظة أمس الاثنين، وستؤدى إلي سقوط السيول علي بعض المناطق.
 
وكان اللواء مجدي حجازي، محافظ اسوان، قرر إنشاء مركز قيادة ميدانى فى موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة، بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف، لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالى.
 
received_1647250318693817
 

received_10212823106707101

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استمرار حالة الطوارئ بمحافظات مصر بسبب العاصفة الترابية والتقلبات الجوية

استمرار حالة الطوارئ بمطار القاهرة بسبب العاصفة الترابية وتقلبات الطقس

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

العاصفة الترابية بأسوان




لا تفوتك
اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة