عاصفة ترابية جديدة محملة بالرمال تضرب محافظة أسوان







أسوان ــ ندى سليم

ضربت محافظة أسوان، منذ قليل، عاصفة ترابية جديدة، محملة بالرمال والأتربة أدت إلى سقوط الأمطار، وحجب الرؤية بين المواطنين.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الأحوال الجوية بالمحافظة تحسنا ملحوظا صباح اليوم، وسرعان ما تغيرت حالة الطقس بعد صلاة الظهر.

كانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اجتياح عاصفة ترابية المحافظة أمس الاثنين، وستؤدى إلي سقوط السيول علي بعض المناطق.

وكان اللواء مجدي حجازي، محافظ اسوان، قرر إنشاء مركز قيادة ميدانى فى موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة، بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف، لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالى.