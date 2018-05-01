ضبط 746 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس خلال حملة أمنية بالبحيرة

ضبط 746 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس خلال حملة أمنية بالبحيرةالثلاثاء، 01 مايو 2018 10:10 ص
حمله امنية - أرشيفية
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، والعميد محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 746متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، منهم محكوم عليه بالمؤبد فى قضية شروع فى قتل بمركز دمنهور.
كما تم تحرير 2814 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات واشتباه في الصلاحية الفنية.
إضافة تعليق
السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم
خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة