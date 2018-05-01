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ضبط 746 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس خلال حملة أمنية بالبحيرة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:10 ص
ضبط 746 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس خلال حملة أمنية بالبحيرة حمله امنية - أرشيفية


البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، والعميد محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 746متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، منهم محكوم عليه بالمؤبد فى قضية شروع فى قتل بمركز دمنهور.
 
كما تم تحرير 2814 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات واشتباه في الصلاحية الفنية.
 
 

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