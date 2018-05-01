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ضبط لحوم منتهية الصلاحية و2 طن أعلاف مجهولة المصدر فى حملة بالمنوفية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:04 ص
ضبط لحوم منتهية الصلاحية و2 طن أعلاف مجهولة المصدر فى حملة بالمنوفية حملات تموينيه-ارشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 60 طبق ماشروم وزن الطبق 200 جرام من ماركت ح ي بشبين الكوم  مجهول المصدر وليس علية بيانات وتم تحرير محضر رقم 1062 جنح أ د ط ،ضبط 20 طبق فلين لحوم وبفتيك وزن الطبق 500 جرام  من سوبر ماركت بشبين الكوم  منتهية الصلاحية.
 
كما  تم ضبط 73 كيلو من الممبار من ماركت بمدينة شبين الكوم بالحي الشرقي مجهول المصدر، و 2 طن أعلاف مجهولة المصدر بتلا .
 
كما تم تحرير17 محضرا نقص وزن الخبز عن الأوزان المقررة للخبز المدعم ،و تحرير 7محاضر مواصفات،و 6 صرف بدون وجه حق فى الدقيق المدعم ،و 7 وقائع توقف عن الإنتاج بدون إذن  .
 
 
 

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