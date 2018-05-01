ضبط أسمدة زراعية مدعمة وأعلاف حيوانية غير صالحة في الغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط 6.5طن أسمدة زراعية مدعمة، و1.200كيلو أعلاف حيوانية بدون بيانات غير صالحه للاستهلاك الحيواني.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بتمكن ضباط مباحث التموين بزفتى وبسيون من ضبط عبد القادر ع ر 48سنة صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه بقرية نهطاى مركز زفتى وبحوزته 130 جوال أسمده زراعية ( نترات ) مدعمه من قبل الدولة وزن الجوال 50كيلو تصرف على بطاقات الحيازات الزراعية من خلال بنوك التنمية والائتمان الزراعي فى المحضر رقم 8239 جنح مركز زفتى.

كما تم ضبط عبد الرافع س م 37سنة صاحب محل لبيع الأعلاف الحيوانية بقرية شبر اطو مركز بسيون وبحوزته 1,200 طن أعلاف حيوانيه بدون بيانات وغير صالحه، فى المحضر رقم 7456 جنح مركز بسيون، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.