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ضبط أسمدة زراعية مدعمة وأعلاف حيوانية غير صالحة في الغربية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 05:02 م
ضبط أسمدة زراعية مدعمة وأعلاف حيوانية غير صالحة في الغربية مبيدات - أرشيفية


الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط 6.5طن أسمدة زراعية مدعمة، و1.200كيلو أعلاف حيوانية بدون بيانات غير صالحه للاستهلاك الحيواني.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بتمكن ضباط مباحث التموين بزفتى وبسيون من ضبط عبد القادر ع ر 48سنة  صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه بقرية نهطاى مركز زفتى  وبحوزته 130  جوال أسمده زراعية ( نترات ) مدعمه من قبل الدولة وزن الجوال 50كيلو  تصرف على بطاقات الحيازات الزراعية من خلال بنوك التنمية والائتمان  الزراعي  فى المحضر رقم 8239 جنح مركز زفتى.

كما تم ضبط عبد الرافع س م  37سنة  صاحب محل لبيع الأعلاف الحيوانية  بقرية شبر اطو مركز بسيون وبحوزته 1,200 طن  أعلاف حيوانيه بدون بيانات وغير صالحه، فى المحضر رقم 7456 جنح  مركز بسيون، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

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