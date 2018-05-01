صور.. هطول أمطار خفيفة مصاحبة بأصوات رعد على نجوع وقرى الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تجمع كثيف للسحب في سماء المدن المختلفة، قبل قليل، وهطلت أمطار خفيفة علي القري والنجوع القريبة من المناطق الجبلية، وسمع الأهالي أصوات رعد وبرق قوية من السماء، وعلي الفور أعلنت غرفة الأزمات والكوارث بالمدينة حالة الإستعداد والتأهب القصوي حال وقوع أية كوارث خلال الساعات المقبلة نظراً للتقلبات الجوية.

من جانبها واصلت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، التي تم تشكيلها بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، أعمالها اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالى.

وقال السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، إن الغرفة تواصل أعمالها على مدار اليوم، عبر المتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي أزمات محتملة، مشيرا إلى يتم المتابعة المستمرة أيضا مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية للإطمئنان على الحالة الجوية والتعرف على أي تهديدات مناخية منتظرة.

فيما أكد السكرتير العام للمحافظة اللواء حاتم زين العابدين، أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في كافة المراكز والمدن والمديريات المختلفة لمجابهة أي أزمات محتملة نتيجة التقلبات الجوية، موضحا أنه تم توزيع سيارات الكسح والمعدات على المناطق الموضوعة حسب الخطة، كما تم عمل معسكرين للأيواء في مدينتي الطود وإسنا، إلى جانب تجهيز عدد من المدارس والمقرات لاستخدامها كمراكز إيواء في حالة الضرورة.