صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بالطريق الزراعى

فاجأ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، خدمات إدارة الطرق والمنافذ بالطريق الزراعى، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بمداومة المرور على الخدمات والتمركزات الأمنية وتوعية القوات بالظروف الراهنة.

وشدد "خيرت" على القوات باليقظة التامة أثناء تمشيط الطرق، وارتداء الصديرى الواقى من الرصاص أثناء الخدمة، ومراعاة حالات استخدام السلاح وفقا للقانون، على أن يتم التعامل وفقا لأمر قائد المجموعة.

كما أكد مدير الأمن على حسن معاملة المواطنين، وضرورة تقديم أى مساعدة لهم على الطرق.