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الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:37 م
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صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بالطريق الزراعى

الثلاثاء، 01 مايو 2018 02:54 م
صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بالطريق الزراعى مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بالطريق الزراعى


القليوبية - نيفين طه
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فاجأ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، خدمات إدارة الطرق والمنافذ بالطريق الزراعى، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بمداومة المرور على الخدمات والتمركزات الأمنية وتوعية القوات بالظروف الراهنة. 
 
وشدد "خيرت" على القوات باليقظة التامة أثناء تمشيط الطرق، وارتداء الصديرى الواقى من الرصاص أثناء الخدمة، ومراعاة حالات استخدام السلاح وفقا للقانون، على أن يتم التعامل وفقا لأمر قائد المجموعة.
 
كما أكد مدير الأمن على حسن معاملة المواطنين، وضرورة تقديم أى مساعدة لهم على الطرق.
 
 
 
مدير امن القليوبية يتفقد الطريق الزراعي
مدير امن القليوبية يتفقد الطريق الزراعي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

مدير امن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بطريق الزراعي
مدير امن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بطريق الزراعي
 
 

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