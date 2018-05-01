صور.. محافظ سوهاج يعلن وصول فوجين سياحيين لزيارة المناطق الأثرية بأبيدوس







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن وصول فوجين سياحيين 59 سائح ألماني الى مرسى البلينا السياحى لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية العالمية ، وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة .

ومن جانبه أوضح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة ، أن أبيدوس استقبلت فوج سياحي علي مت احدي الفنادق العائمة بعدد 59 سائح الماني الجنسية ، وتوجه الفوج السياحي الي معبد عرابة أبيدوس لزيارة المعالم الأثرية بمعبد عرابة أبيدوس ، وقد تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول .

وأضاف المحافظ ، أن سوهاج تنافس بقوة علي الخريطة السياحية حيث إنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية ، مشددا علي أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا والجهات الأمنية والسياحة والآثار لاستقبال الافواج بمرسى البلينا السياحى.



وصول فوج سياحي الماني بالبلينا



وصول فوج سياحي الماني بالبلينا