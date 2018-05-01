صور.. محافظ سوهاج يعلن وصول فوجين سياحيين لزيارة المناطق الأثرية بأبيدوس

صور.. محافظ سوهاج يعلن وصول فوجين سياحيين لزيارة المناطق الأثرية بأبيدوسالثلاثاء، 01 مايو 2018 03:14 م
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن وصول فوجين سياحيين 59 سائح ألماني الى مرسى البلينا السياحى لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية العالمية ، وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة .
ومن جانبه أوضح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة ، أن أبيدوس استقبلت فوج سياحي علي مت احدي الفنادق العائمة بعدد 59 سائح الماني الجنسية ، وتوجه الفوج السياحي الي معبد عرابة أبيدوس لزيارة المعالم الأثرية بمعبد عرابة أبيدوس ، وقد تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول .
وأضاف المحافظ ، أن سوهاج تنافس بقوة علي الخريطة السياحية حيث إنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية ، مشددا علي أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا والجهات الأمنية والسياحة والآثار لاستقبال الافواج بمرسى البلينا السياحى.
وصول فوج سياحي الماني بالبلينا
وصول فوج سياحي الماني بالبلينا
وصول فوج سياحي الماني بالبلينا
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