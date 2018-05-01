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صور.. محافظ سوهاج :استمرار حملات التجميل والنظافة بمدينة جهينة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:01 ص
صور.. محافظ سوهاج :استمرار حملات التجميل والنظافة بمدينة جهينة أعمال النظافة والتجميل بمدينة جهينة


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن استمرار اعمال النظافة والتجميل بقري وشوارع مركز ومدينة جهينة ، مشددا علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة 
 وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة وتقديم افضل مستوي من الخدمة للمواطنين .
 
ومن جانبه قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان له ، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بمدخل جهينة الرئيسى وشارع الشهداء وشارع هندسة الرى ، وتم رفع القمامة من أمام مدرسة التحرير وتمت إزالة المخلفات من أماكن التجمعات بالمدينة ، وكذلك تم زراعة الجزيرة الوسطى بالأشجار بالطريق المزدوج بجوار مدرسة الزراعة وهندسة الرى وجارى رفع كفاءة الطرق بتركيب لمبات جديدة ، وإصلاح كشافات الإنارة  ، وجارى التركيز على إنارة مداخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لرفع كفاءة الطرق ، والاهتمام بالأشجار والزهور بالشوارع العامة والميادين من خلال التهذيب والرى بصفة مستمرة لإضفاء اللمسة الجمالية لمدينة جهينة والحفاظ علي المظهر الحضاري .
 
اعمال النظافة والتجميل بجهينة (1)
اعمال النظافة والتجميل بجهينة

اعمال النظافة والتجميل بجهينة (2)
اعمال النظافة والتجميل

اعمال النظافة والتجميل بجهينة (3)
اعمال النظافة بجهينة

اعمال النظافة والتجميل بجهينة (4)
جانب من الاعمال 
اعمال النظافة والتجميل بجهينة (6)
اعمال النظافة والتجميل بجهينة 

اعمال النظافة والتجميل بجهينة (7)
اعمال التجميل
اعمال النظافة والتجميل بجهينة (8)
اعمال التجميل بجهينة 

 


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