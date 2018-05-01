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صور.. مجلس مدينة الأقصر ينقل 9 نقلات للمدفن الصحى من مخلفات مولد أبو الحجاج بالميدان

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:07 ص
صور.. مجلس مدينة الأقصر ينقل 9 نقلات للمدفن الصحى من مخلفات مولد أبو الحجاج بالميدان مجلس مدينة الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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شنت سلطات مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف، حملات نظافة موسعة، تحت إشراف هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وذلك لرفع القمامة من شوارع المدينة ، عقب انتهاء فعاليات مولد العارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري، والتي انتهت أمس الاثنين بخروج موكب "الدورة".
 
وأكد العميد أيمن الشريف في بيان صحفي ، علي إستمرار حملات النظافة الشاملة بجميع شوارع المدينة ورفع المخلفات لتعود لسابق عهدها، كما تم تكليف سمير سعود مدير قطاعات النظافة برفع المخلفات على مدار الساعة، لافتا إلى أنه تم رفع القمامة بمناطق الميدان وشوارع المحطة والكورنيش والممشى السياحى والمنشية ومحمد فريد، كما تم الدفع بسيارات النظافة وغسيل وكنس الشوارع، وتم نقل أكثر من "9"نقلات إلى المدفن الصحى ، إضافة إلى شاحنة لنقل النفايات "المكبس " ، وبخلاف العديد من "التكاتك" للمساعدة في نقل القمامة.
 
يذكر أن مجلس مدينة الأقصر قد شن حملة نظافة عقب الإنتهاء من موكب الدورة والعمل على مدار اليوم، لرفع أطنان القمامة من كل شوارع مدينة الأقصر والتي شهدت تواجد أكثر من نصف مليون مواطن من الأقصر والمحافظات المجاورة.
 
جانب من تنظيف رجال المجلس لميدان أبو الحجاج
جانب من تنظيف رجال المجلس لميدان أبو الحجاج

رفع مخلفات المولد من ميدان ابو الحجاج
رفع مخلفات المولد من ميدان ابو الحجاج
 
 
 

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