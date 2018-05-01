صور.. مأساة أرملة بأسيوط تعانى من الفشل الكلوى ومنزلها بلا سقف يحميها







أسيوط- هيثم البدرى

فى منزل قديم ومتهالك بلا سقف أو حتى أثاث أو حمام آدمى بقرية "قاو النوواورة" بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، تسكن عطا محمد عبد اللاه المريضة بالفشل الكلوى منذ 5 سنوات، حيث تعانى مشقة الفقر والمرض معا بعد وفاة زوجها، تنتظر إحسان وإشفاق أهل الخير فى المناسبات والأعياد، ولا يوجد عائل أو ابن يساعدها على هموم الحياة وعلى ظروف مرضها.

وقالت عطا "مات زوجى، وتركنى فى هذه الدنيا وحيدة أعانى الفقر وضيق الحياة، ولم يترك لى شيئا أو ميراثا، فكان رجلا "على باب الله" يعمل باليومية لا يدخل منزلنا يوميا إلا قوت يومنا، ومنذ أن توفى وأنا وحدى ولا يوجد لدى أى دخل سوى 350 جنيها، وهو مبلغ المعاش من وزارة التضامن الاجتماعى، ومن هذا المبلغ أتكلف نحو 320 جنيها مصاريف علاج الفشل الكلوى، ومصاريف التنقل للعلاج داخل المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى مصاريف الماء والكهرباء ولا يتبقى لى أى مبلغ للأكل أو الشرب أو مقومات الحياة".

وأضافت، "تملك المرض منى بعدما أصبت بالفشل الكلوى منذ 7 سنوات، ومصاريفه تزداد يوما بعد يوم فضلا عن مصاريف التنقل على المعامل الطبية والفحوصات المستمرة والغسيل بالمستشفيات الحكومية.

وأكملت: منزلى غير مسقوف وحرارة الشمس تقتلنا صيفا وبرودة الجو والمطر تحاصرنا شتاء، ولا أملك أى مبلغ يمكننا سقف منزلنا جيدا، وأتمنى من أهل الخير مساعدتنا فى سقف المنزل حتى يسترنى من تقلبات الجو المختلفة، وطالبت أهل الخير بمساعدتها فى علاجها الشهرى ومساعدتها.

للتواصل مع الحالة

01099922627

01000693774



منزل عطا



سقف المنزل



المنزل مسقوف من الخوص



حمام منزل عطا



المنزل بسيط



سقف المنزل



أدوات بدائية وبسيطة بمنزل عطا



عطا داخل منزلها