صور.. مأساة أرملة بأسيوط تعانى من الفشل الكلوى ومنزلها بلا سقف يحميها

صور.. مأساة أرملة بأسيوط تعانى من الفشل الكلوى ومنزلها بلا سقف يحميهاالثلاثاء، 01 مايو 2018 01:56 م
فى منزل قديم ومتهالك بلا سقف أو حتى أثاث أو حمام آدمى بقرية "قاو النوواورة" بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، تسكن عطا محمد عبد اللاه المريضة بالفشل الكلوى منذ 5 سنوات، حيث تعانى مشقة الفقر والمرض معا بعد وفاة زوجها، تنتظر إحسان وإشفاق أهل الخير فى المناسبات والأعياد، ولا يوجد عائل أو ابن يساعدها على هموم الحياة وعلى ظروف مرضها.
وقالت عطا "مات زوجى، وتركنى فى هذه الدنيا وحيدة أعانى الفقر وضيق الحياة، ولم يترك لى شيئا أو ميراثا، فكان رجلا "على باب الله" يعمل باليومية لا يدخل منزلنا يوميا إلا قوت يومنا، ومنذ أن توفى وأنا وحدى ولا يوجد لدى أى دخل سوى 350 جنيها، وهو مبلغ المعاش من وزارة التضامن الاجتماعى، ومن هذا المبلغ أتكلف نحو 320 جنيها مصاريف علاج الفشل الكلوى، ومصاريف التنقل للعلاج داخل المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى مصاريف الماء والكهرباء ولا يتبقى لى أى مبلغ للأكل أو الشرب أو مقومات الحياة".
وأضافت، "تملك المرض منى بعدما أصبت بالفشل الكلوى منذ 7 سنوات، ومصاريفه تزداد يوما بعد يوم فضلا عن مصاريف التنقل على المعامل الطبية والفحوصات المستمرة والغسيل بالمستشفيات الحكومية.
وأكملت: منزلى غير مسقوف وحرارة الشمس تقتلنا صيفا وبرودة الجو والمطر تحاصرنا شتاء، ولا أملك أى مبلغ يمكننا سقف منزلنا جيدا، وأتمنى من أهل الخير مساعدتنا فى سقف المنزل حتى يسترنى من تقلبات الجو المختلفة، وطالبت أهل الخير بمساعدتها فى علاجها الشهرى ومساعدتها.
للتواصل مع الحالة
01099922627
01000693774
منزل عطا
سقف المنزل
المنزل مسقوف من الخوص
حمام منزل عطا
المنزل بسيط
سقف المنزل
أدوات بدائية وبسيطة بمنزل عطا
عطا داخل منزلها
أثاثات بسيطة بالمنزل
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