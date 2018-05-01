صور.. رئيس مدينة أبورديس يتفقد معدات السيول لمواجهة أى طوارئ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس ، أنه تم تجهيز كافة المعدات التى تسخدم فى مواجهة أي سيل محتمل بدائرة المدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بضرورة الاستعداد التام لمواجهة اى سيول محتملة بمدن محافظة جنوب سيناء.

وأضاف عبد العظيم فى بيان له ، أنه اطمئن علي جهازية كافة المعدات والمركبات بالحملة الميكانيكية بالمدينة ، كما عقد اجتماع بغرفة عمليات الأزمات والكوارث بديوان عام المركز شارك فيه كافة المسئولين المعنيين بمواجهة الأزمات والكوارث.

وشدد على ضرورة استعداد وجاهزية الجميع على مدارال24 ساعة .

ووجه رئيس المركز ، نائبه بضرورة التواصل الدائم على مدار الساعة بشركات البترول المشاركة فى برنامج مواجهة الأزمات والسيول للتأكد من جهازية معداتها ومركباتها المخصصة سلفا لمواجهة أى أزمة قد تحدث.



رئيس مدينة ابودريس اثناء تفقد المعدات الثقيلة



المعددات الثقيلة



معدات شفط المياه