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صور.. ختام اُمسية العريش الفنية بتكريم روح الفنان السيناوى حميد إبراهيم

الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:58 ص
صور.. ختام اُمسية العريش الفنية بتكريم روح الفنان السيناوى حميد إبراهيم جانب من الحضور


شمال سيناء - محمد حسين
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اختتمت الليلة اُمسية العريش الفنية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بقاعة الماسة فى مركز شباب العريش بتكريم اسم وروح الفنان السيناوى الراحل حميد إبراهيم رائد الأغنية البدوية السيناويه، وقدم التكريم قيادات مديرية الشباب والرياضة بحضور أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة.
 
وقال الشاعر عبد الكريم الشعراوى إن الفنان حميد ابراهيم كان نجم سيناء الاول وله بصمة حضور معبرة فى أمسيات شمال سيناء الفنية بذكرى تحريرها.
 
وأشار إلى أن العريش الليلة وهى تعيد احياء الأمسيات الفنية لا تنسى من رحل وترك بصمته ولَم ينساه الجميع. وسبق الختام عروض فنية قدمتها فرقة العريش للفنون الشعبية وكورال طلائع مديرية الشباب والرياضة.
 
وقدم أطفال شمال سيناء من الموهوبين رقصات من التراث السيناوى، كما قدم شباب من العريش استعراضات فنية من اغانى التراث واغانى وطنية.
 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


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