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صور.. جولة سياحية لعمدة بافوس القبرصية بالإسكندرية فى "أسبوع الجاليات"

الثلاثاء، 01 مايو 2018 02:15 م
صور.. جولة سياحية لعمدة بافوس القبرصية بالإسكندرية فى "أسبوع الجاليات" زيارة متحف المجوهرات


الإسكندرية جاكلين منير
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أجرى وفد سياحى من دولة قبرص برئاسة فيدون فيدونوس عمدة بافوس القبرصية، اليوم الثلاثاء، جولة لعدد من المزارات السياحية بمحافظة الإسكندرية، فى إطار إنطلاق فعاليات "أسبوع الجاليات" الذى افتتحة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس.

وأشار محمد متولى، رئيس منطقة أثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالى، أن الزيارة السياحية تضمنت زيارة  لمتحف المجوهرات والمسرح اليوناني وفيلا الطيور وقلعة قايتباي، وأن الوفد السياحى أبدى إعجابا شديدا بالآثار المصرية وخاصة قلعة قايتباى ومتحف المجوهرات.

وأكد عمدة بافوس على عمق العلاقة بين البلدين وأن  العلاقات المصرية القبرصية يمكنهما بل ويجب أن تلعب دوراً أساسيًا في تعزيز العلاقة بينهما، وأن الإسكندرية مدينة لها ثراء وتاريخ نادرين، حيث  تأسست قبل سنوات قليلة من تأسيس مدينة بافوس في أواخر القرن الرابع قبل الميلا، فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحضارة اليونانية أكثر من أي مدينة في الشرق الأدنى أو شمال أفريقيا، وتحمل بكل تأكيد إرث حضاري لا مثيل له، كما تمثل دوراً مؤثراً كمركز ثقافي واقتصادي في منطقة شرق البحر المتوسط.

وحرص الوفد السياحى على التقاط الصور التذكارية مع الاستماع لشرح مفصل لما تحتويه المتاحف والمناطق الأثرية من تاريخ واستعادة تاريخ الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت موجودة بمدينة الإسكندرية وتحدث البعض عن ذكريات في مدينة الإسكندرية خاصة وأن أغلبهم وُلد وعاش طفولته في المدينة الساحلية.

واعتبروا أن هذه المبادرة فرصة جيدة لعودتهم إلى جذورهم في مدينة الإسكندرية التي لم ينسوها أبدا، لافتين إلى أنهم سيحرصون على الحديث مع أبنائهم وأحفادهم عن هذه الزيارة ويدعونهم لزيارة مدينة الإسكندرية ومكتبتها العريقة.

 

زيارة قلعة قايتباى
زيارة قلعة قايتباى

 

زيارة متحف المجوهرات
زيارة متحف المجوهرات

 

التوقيع فى سجل متحف المجوهرات
التوقيع فى سجل متحف المجوهرات

 

الوفد القبرصى
الوفد القبرصى

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

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