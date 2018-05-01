صور.. جنازة عسكرية لأمين شرطة استشهد برصاص تاجر مخدرات بالغربية

صور.. جنازة عسكرية لأمين شرطة استشهد برصاص تاجر مخدرات بالغربيةالثلاثاء، 01 مايو 2018 04:30 م
جنازة عسكرية لأمين شرطة استشهد برصاص تاجر مخدرات بالغربية
إضافة تعليق
شيعت ، مساء اليوم الثلاثاء، جنازة الشهيد أمين شرطة رضا الحسيني خطاب من قوة مديرية أمن القليوبية والذي استشهد برصاص تاجر مخدرات أثناء حملة أمنية أمس الإثنين .
وتم تشييع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بقرية البندرة مركز السنطة، يتقدمها اللواء زكريا عباس نائب مدير أمن الغربية، اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، المهندس فتحي عبد الحميد السكرتير العام المساعد، واللواء طارق داود مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى والسنطة، والمحاسب احمد المغاوري نائب رئيس مدينة السنطة، والألاف من أبناء السنطة.
وتم تشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية، وقدمت القيادات الأمنية ورئيس مدينة السنطة واجب العزاء لأسرة الشهيد.
كان اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا أمس الإثنين باستشهاد أمين شرطة من قوات مركز القناطر متأثرا بإصابته، فى مطادرة مع مسجل خطر يدعى محمد حافظ، يعمل بتجارة المخدرات، أطلق النار على القوات فى محاولة منه للهرب أثناء مداهمة الأمن لأحد الأوكار التى كان يختبئ بها بمنطقة أبو الغيط بمركز القناطر.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
إضافة تعليق
بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء
"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة