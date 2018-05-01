صور.. "تعليم أسوان" تتسلم أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية







أسوان – عبد الله صلاح

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر انطلاقها الخميس المقبل.

وتفقد مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم، المطبعة السرية للاطمئنان على حسن سير العمل، والتأكد من انتهاء أعمال طباعة وتغليف أوراق أسئلة الشهادة الإعدادية، وشهد تسليم أظرف الأسئلة إلى مديرى ومندوبى الإدارات التعليمية، كما تأكد من شحنها داخل السيارة الخاصة بكل إدارة.

يذكر أن مدارس أسوان انتهت من امتحانات النقل للصفوف المختلفة أمس الاثنين، وتستعد المدارس لامتحانات الشهادة الإعدادية الخميس المقبل.







