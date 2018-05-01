شركة مياه الشرب بالمنوفية: نتيجة مسابقة خدمة العملاء الخميس المقبل







المنوفية _ محمد فتحى

أكد الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه حتى الآن لم يتم إعلان نتيجة شركة المياه لوظائف خدمة العملاء والمحاسبين.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه يتم عرض النتائج على الجهات المعنية للتأكد منها وعدم مجاملة أحد على حساب الآخر.

وأكد نجيب على أن النتائج جميعا سوف يتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل عن الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح رئيسب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه سيتم إعلان الناجحين طبقا للأعلى درجات فى امتحانات التحريرى والشفوى، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع كلا من المتقدين من الناجحين على المركز التابع له، حتى تكون لكل مركز نسبة كبيرة من أبنائه فى الحصول على الوظائف.