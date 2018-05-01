video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شركة مياه الشرب بالمنوفية: نتيجة مسابقة خدمة العملاء الخميس المقبل

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:42 ص
شركة مياه الشرب بالمنوفية: نتيجة مسابقة خدمة العملاء الخميس المقبل الدكتور أيمن مختار القائم بأعمال محافظ المنوفية


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه حتى الآن لم يتم إعلان نتيجة شركة المياه لوظائف خدمة العملاء والمحاسبين.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه يتم عرض النتائج على الجهات المعنية للتأكد منها وعدم مجاملة أحد على حساب الآخر.

وأكد نجيب على أن النتائج جميعا سوف يتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل عن الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح رئيسب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه سيتم إعلان الناجحين طبقا للأعلى درجات فى امتحانات التحريرى والشفوى، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع كلا من المتقدين من الناجحين على المركز التابع له، حتى تكون لكل مركز نسبة كبيرة من أبنائه فى الحصول على الوظائف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة مياة الشرب بالمنوفية تنفى إعلان نتائج المتقدمين للوظائف

المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

شركة مياه الشرب




لا تفوتك
وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة