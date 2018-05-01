سول تطالب الأمم المتحدة بممارسة دور فعال فى تحقيق السلام مع كوريا الشمالية







أ ش أ

طالب الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إن"، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بممارسة دور فعال فى عملية تحقيق السلام مع كوريا الشمالية، والتحقق من التزامها بنزع السلاح النووى.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن "مون"، قوله - خلال اتصال هاتفى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - أنه دعا المنظمة الدولية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى القمة التاريخية التى عقدت بين الكوريتين الجمعة الماضية، من أجل تحويل المنطقة منزوعة السلاح لمنطقة سلام حقيقى، وخلال عقد القمة بين الكوريتين فى القرية الحدودية بانمونجوم، أعلن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، أنه سيوقف العمل فى منشآت بلاده النووية .