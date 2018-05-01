video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سول تطالب الأمم المتحدة بممارسة دور فعال فى تحقيق السلام مع كوريا الشمالية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:49 ص
سول تطالب الأمم المتحدة بممارسة دور فعال فى تحقيق السلام مع كوريا الشمالية رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن


أ ش أ
إضافة تعليق

طالب الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إن"، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بممارسة دور فعال فى عملية تحقيق السلام مع كوريا الشمالية، والتحقق من التزامها بنزع السلاح النووى.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن "مون"، قوله - خلال اتصال هاتفى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - أنه دعا المنظمة الدولية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى القمة التاريخية التى عقدت بين الكوريتين الجمعة الماضية، من أجل تحويل المنطقة منزوعة السلاح لمنطقة سلام حقيقى، وخلال عقد القمة بين الكوريتين فى القرية الحدودية بانمونجوم، أعلن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، أنه سيوقف العمل فى منشآت بلاده النووية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية اليابان يعتزم إلغاء زيارته إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

نواب الكونجرس يحذرون البيت الأبيض من الثقة فى رئيس كوريا الشمالية

كوريا الشمالية توحد توقيتها ليتفق مع جارتها الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية يطالب بمنح جائزة نوبل للسلام لترامب

كوريا الجنوبية والفلبين يتعهدان بإقامة علاقات عسكرية وثيقة

الصين تصارع للحفاظ على نفوذها مع تحسن العلاقات بين كوريا الشمالية وأمريكا.. تعافى علاقة بيونج يانج وسول تُغير موازين القوى الإقليمية.. وإعادة توحيد الكوريتين له آثار طويلة المدى على سياسة بكين الخارجية

الولايات المتحدة تستثنى كوريا الجنوبية رسميا من الرسوم الجمركية على الحديد

الفرنسية:واشنطن تطالب السودان بقطع التعاون مع كوريا الشمالية ..والخرطوم تنفى وجود علاقات

اخبار عالمية

كوريا الجنوبية

الامم المتحدة

كوريا الشمالية

نزع السلاح النووى

اسلحة نووية

شبه الجزيرة الكورية

اخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية




لا تفوتك
وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

وزير التموين يكشف أسعار سلع معارض أهلا رمضان.. ويؤكد: معرض رئيسى بالعريش

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

البيئة: رسوم القمامة لن تكون على الفواتير.. و10جنيهات حد أقصى لأصحاب الشقق

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

سامسونج تطرح نسخ جديدة من جلاكسى s9 بسعة تخزين أكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة