سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة فى الغردقة ورياح شديدة على رأس غارب

سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة فى الغردقة ورياح شديدة على رأس غاربالثلاثاء، 01 مايو 2018 02:25 م
سقوط الأمطار - أرشيفية
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شهدت مدينة الغردقة منذ قليل سقوط أمطار خفيفة متقطعة على مدينة الغردقة، مع نشاط مكثف للسحب، وخاصة بأماكن شمال المدينة.
فيما شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر نشاط مكثف للرياح الجنوبية وكذلك انتشار السحب على مناطق شمال المحافظة ورفعت مدن محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ استعداد لسقوط أمطار قد تصل لحد السيول حسب بيانات ومؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.
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