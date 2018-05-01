زراعة الدقهلية: توريد 112.965 طن قمح حتى الآن بجميع الشون والصوامع

الدقهلية شريف الديب

صرح المهندس محمدعبد الله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية لـ"اليوم السابع" أن إجمالى ما تم توريده حتى الآن هو 112.965 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد حتى الآن للشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح من المزارعين والموردين التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعى المصرى والشركة المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين بأنحاء المحافظة.

وأكد عبد الله أن غرف العمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافة المواقع، وانه يتم الإبلاغ الفورى عن أيه معوقات ليتم تلافيها أولًا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بإشراف المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد للمحافظة، وعضوية كافة الأجهزة التنفيذية المختصة.