روسيا ترصد انتهاكا لوقف العمليات القتالية فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا ترصد انتهاكا لوقف العمليات القتالية فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضيةالثلاثاء، 01 مايو 2018 11:48 ص
الحرب فى سوريا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسى فى لجنة مراقبة وقف الأعمال القتالية فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة خرقين اثنين للنظام.
وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن مركز المصالحة الروسى لم يقم - خلال الـ24 ساعة الأخيرة - بتنفيذ عمليات لإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أنه تم تقديم مساعدات طبية لـ35 شخصًا، فيما تم إرسال 3 قافلات إنسانية إلى محافظة درعا، بواسطة الأمم المتحدة، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وعددها 234 فصيلا.
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