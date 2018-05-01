رصف الطريق الدائرى بمدينة تلا بالمنوفية بتكلفة مليون و 240 ألف جنيه







المنوفية – محمود شاكر

أعلن المهندس على عبدالدايم مديرمديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى إعادة رصف الطريق الدائرى من الكوبرى الخرسانى بطريق طبلوها وحتى كوبرى الميكنة الزراعية مرورا بميدان عصمت بمدينة تلا .

وأوضح عبد الدايم فى بيان له ، أنه جارى العمل بالطريق بطول 700 متر وعرض 10 متر بتلا ،وذلك بتكلفة إجمالية قدرها مليون و 240 ألف جنيه ، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 90% وذلك بمبلغ وقدره مليون و 116 ألف جنيه .

وأكد عبدالدايم ، أن العمل يتم على قدم وساق من أجل الوصول إلى أفضل شبكة طرق بمحافظة المنوفية، وللوصول إلى أعلى كفاءة فى النقل بالطرق المختلفة .