رئيس مدينة الحامول خلال افتتاح مسجد: إقامة منافذ للشركة الوطنية بالقرى







كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتحت المهندسة عايده ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ ،مسجد قرية مصطفى كامل على مساحة ألف متر، مكون من الدور الأرضى مضيفة والعلوى مسجد ، بالجهود الذاتية، على أن يستكمل بإقامة مستوصف خيرى ودار لتحفيظ القرآن.

فى سياق منفصل، نفذت مدينة الحامول إزلات لـ 3 حالات تعدي على أملاك الري بمساحة 186مترا ، وتابعت رفع جميع الإشغالات والتنبيه على أصحاب المفروشات بعدم إغلاق الطريق أمام المارة، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وقالت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول ، إنها دشنت الطريق الدائري الجديد بتريان الذي يربط طريق المرور القديم بطريق الحامول بلطيم مارا بقرية تريان ،وتحديد موقع الكوبري علي بحر تيره.