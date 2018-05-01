رئيس مدينة الحامول خلال افتتاح مسجد: إقامة منافذ للشركة الوطنية بالقرى

رئيس مدينة الحامول خلال افتتاح مسجد: إقامة منافذ للشركة الوطنية بالقرىالثلاثاء، 01 مايو 2018 04:20 م
حمله لازاله الاشغالات
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افتتحت المهندسة عايده ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ ،مسجد قرية مصطفى كامل على مساحة ألف متر، مكون من الدور الأرضى مضيفة والعلوى مسجد ، بالجهود الذاتية، على أن يستكمل بإقامة مستوصف خيرى ودار لتحفيظ القرآن.
فى سياق منفصل، نفذت مدينة الحامول إزلات لـ 3 حالات تعدي على أملاك الري بمساحة 186مترا ، وتابعت رفع جميع الإشغالات والتنبيه على أصحاب المفروشات بعدم إغلاق الطريق أمام المارة، وخاصة في شهر رمضان المبارك.
وقالت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول ، إنها دشنت الطريق الدائري الجديد بتريان الذي يربط طريق المرور القديم بطريق الحامول بلطيم مارا بقرية تريان ،وتحديد موقع الكوبري علي بحر تيره.
تفقد منفذ الشركة الوطنية بالحامول
تدشين الطريق الدائري الجديد بتريان وكوبري بحر تيرة
حملة لإزالة الإشغالت تترأسها رئيس مدينة الحامول
حملة لإزالة التعديات بالحامول
رئيس مدينة الحامول تفتتح مسجد بقرية على مساحة الف متر
مسجد افتتحته رئيس مدينة الحامول
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