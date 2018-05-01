video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة دمياط: منع سفر أعضاء هيئة التدريس أثناء الامتحانات

الثلاثاء، 01 مايو 2018 01:05 م
رئيس جامعة دمياط: منع سفر أعضاء هيئة التدريس أثناء الامتحانات مجلس جامعه دمياط


دمياط-معتز الشربينى
إضافة تعليق

شدد الدكتور السيد محمد دعدور، علي تنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمنع سفر أعضاء هيئة التدريس أثناء الامتحانات الخاصة بالتيرم الثاني من العام الجامعي 2017 -2018، والتجاوز فقط في الحالات الطارئة وفي أضيق الحدود.

كما شجع رئيس جامعة دمياط، خلال جلسة مجلس جامعة دمياط الدورية، علي تصوير محاضرات أعضاء هيئة التدريس ونشرها علي موقع  youtube .

كما كلف الدكتور عبد الحميد خضر - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعمل تصور لمركز الخدمات الالكترونية كوحده ذات طابع خاص واتخاذ اجراءات الإنشاء، كما تم تكليف لجنة لدراسة إمكانية انشاء"community colleges" تخرج فنين وحرفين معتمدين.

وكلف رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بترشيح عدد "3" من أعضاء هيئة التدريس لكل من المواقع القيادية والتي تنتهي مدتها بنهاية العام الجامعي الحالي، وذلك بحد أقصي 10/5/2018 علي أن تحدد الترشيحات لكل موقع قيادي في مذكرة منفصلة.

وأعلن مجلس الجامعة،  الموافقة على صرف مبلغ 171550 جنيها من ميزانية الأبحاث بالجامعة لشراء مستلزمات دبلوم الكيمياء الحيوية لكلية العلوم، مع  الموافقة علي المقترح المقدم من نائب شئون التعليم والطلاب والخاص بأعداد الطلاب للعام الجامعي 2018/ 2019.

كما تمت الموافقة على التالي ، منح لقب علمي عدد "4" أستاذ بكليات الجامعة، تعيين عدد "6"مدرس بكليات الجامعة، منح درجة دكتوراه الفلسفة لعدد "2" بكليات الجامعة ، منح درجة الماجستير لعدد "6" بكليات الجامعة، الموافقة على اقتراح تعديل لائحة كلية الآداب  نص المادة"10"باللائحة الداخلية ، الموافقة على صرف 650 جنيها للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة تقديراً للجهد المتميز الذي بذلوه طوال الفترة السابقة.

كما تم الموافقة على نقل الدكتور سمير حامد عبد العزيز أستاذ القانون المدنى كلية الحقوق جامعة بنها إلى كلية الحقوق جامعة دمياط ، والموافقة على ضم الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوى رئيس الجامعة السابق إلى عضوية مجلس كلية التربية من الخارج ، والموافقة على خصم بدل الجامعة لعدد "2" مدرس من الكليات نظراً لعدم التزامهم .

وكذلك الموافقة على تعديل المواد رقم "3- 4 - 18- 19" من اللائحة المالية لمركز البحوث الزراعية علي ألا يتم العمل بالتعديلات إلا بعد موافقة وزارة المالة.

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة دمياط يتفقد تشطيبات المرحلة الثانية والثالثة بالجامعة الجديدة

اخبار دمياط

دمياط

جامعة دمياط

اخبار الجامعات

اخبار المحافظات




لا تفوتك
اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة