رئيس جامعة المنوفية يهنئ عمال مصر بعيدهم







المنوفية - محمود شاكر

تقدم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، باسم الجامعة لكافة عمال مصر ولأبناء جامعة المنوفية، بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد العمال تقديرآ وتكريمآ للدور الذى يقومون به فى بناء الوطن .

وأكد الخولى فى بيان له اليوم، على الدور الذى يقومون به فى تشييد صرح الوطن المعمارى والصناعي والزراعي والخدمي .

وأضاف الخولى، أنه يأتي هذا الإحتفال من كل عام للتأكيد على دور العمال الفاعل فى المجتمع، وتقديرا لإنجازاتهم ودورهم الريادي في كل مجالات الحياة، فهم رواد العطاء والبناء والسواعد القوية القادرة على بناء وطننا الغالي.