رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولى السادس بمعهد الكبد القومى







المنوفية - محمود شاكر

افتتح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية فعاليات المؤتمر الدولى السادس لقسمى الجراحة والتخدير بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية الذى يعقد تحت عنوان التحديات الحديثة فى جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية والتخدير والعناية المركزة.

يشارك فى الحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد والدكتور ماهر عثمان رئيس قسم الجراحة ورئيس المؤتمر والدكتور خالد يس رئيس قسم التخدير ونائب رئيس المؤتمر والدكتور إبراهيم عبد القادر استاذ الجراحة وسكرتير المؤتمر.

أكد رئيس الجامعة على أن معهد الكبد القومى بالجامعة يقوم برسالة صافية سامية ويقوم بدور مميز كمؤسسة علاجية وتعليمية وبحثية ومجتمعية، مشيرا إلى أن للمعهد بصمة واضحة بمحافظة المنوفية ومحافظات مصر والدول العربية وكان أول مركز طبى حكومى يجرى جراحات زراعة الكبد ويضم فرق عمل من الجراحين المهرة ويعد من الأماكن التى أثرت البحث العلمى بالجامعة وله العديد من الأبحاث والكتب الدولية.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية بالتعاون مع معهد الكبد أطلقت عدة حملات للوقاية والقضاء على فيروس سى منها حملة جامعة خالية من فيروس سى وقامت بإجراء التحليلات الطبية للعاملين والطلاب للكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس وعلاجه وانتهت الحملة من التحليل لنحو 40 ألف طالب وطالبة بالإضافة إلى حملات قرى ومدارس خالية من فيروس سى بقرى ومدارس المحافظة.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون بين قسمى الجراحة والتخدير للعام السادس فى تنظيم هذا المؤتمر الدولى، متمنيا أن ينعكس نتائج أبحاث المؤتمر على الأداء داخل المعهد.

وأشاد القاصد بدور المعهد البحثى والتعاون المثمر بين أقسامه المختلفة فى البحث العلمى وتفوقه فى مجال زراعة الكبد وعلاج فيروس سى وأورام الكبد.

وأشار عميد العهد إلى أن المؤتمر يعرض نشاط المعهد فى مجال جراحات وزراعة الكبد بالمعهد على مدار عام ويعد محفل علمى كبير يلتقى فيه أساتذة واستشاريين فى مجال الجراحة والتخدير بمصر والعالم لتبادل الخبرات، كما يتخلل المؤتمر عرض لأحدث ما توصل إليه العالم فى مجال زراعة الكبد.

وأكد عميد المعهد أن المعهد يملك من الإمكانيات والفريق الجراحى والتخدير ما يؤهله لعمل زراعة الكبد يوميا ولكن تنقصه الإمكانيات المادية لارتفاع تكلفة عمليات الزراعة.

وأوضح سكرتير المؤتمر أن المؤتمر يناقش 48 محاضرة وبحث علمى على مدار يومين بالإضافة إلى ورشتى عمل فى مجال التخدير وحلقتين نقاشيتين.