رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل التعاون مع جامعة ديربى البريطانية

رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل التعاون مع جامعة ديربى البريطانيةالثلاثاء، 01 مايو 2018 02:51 م
جانب من الاجتماع
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التقى اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بمسئول العلاقات الخارجية بجامعة ديربى البريطانية أندرو بيرشت، والدكتور محسن فريد الأستاذ بقسم الرياضيات والحاسب الآلى بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة ديربى .
حضر الاجتماع، الدكتورة بسنت الكفراوى أستاذ مساعد علوم الحاسب بعلوم المنوفية، لبحث أوجه التعاون بين جامعة المنوفية وجامعة ديربى، فى مجالات علوم الحاسب الآلى وبرامج دراسية للماجستير والبكالوريوس .
كما شهد الاجتماع، مناقشة عمل برامج متطورة تؤهل الطالب لسوق العمل، ومواكبة التطور اليومى فى مجالات إستخدام التكنولوجيا وعلوم الحاسب الآلى، وعلاقتها بالحياة اليومية .
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