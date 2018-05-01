رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل التعاون مع جامعة ديربى البريطانية







المنوفية – محمود شاكر

التقى اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بمسئول العلاقات الخارجية بجامعة ديربى البريطانية أندرو بيرشت، والدكتور محسن فريد الأستاذ بقسم الرياضيات والحاسب الآلى بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة ديربى .

حضر الاجتماع، الدكتورة بسنت الكفراوى أستاذ مساعد علوم الحاسب بعلوم المنوفية، لبحث أوجه التعاون بين جامعة المنوفية وجامعة ديربى، فى مجالات علوم الحاسب الآلى وبرامج دراسية للماجستير والبكالوريوس .

كما شهد الاجتماع، مناقشة عمل برامج متطورة تؤهل الطالب لسوق العمل، ومواكبة التطور اليومى فى مجالات إستخدام التكنولوجيا وعلوم الحاسب الآلى، وعلاقتها بالحياة اليومية .