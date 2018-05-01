رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال إزالة الصخور بالحرم الجامعى بصحارى







أسوان – صلاح المسن

أجرى اليوم الثلاثاء ، الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية ، التي تتم داخل الجامعة بالحرم الجامعي بصحارى ، وخارج الحرم الجامعي.

وأكدت جامعة أسوان فى بيان لها ، أن الجولة التفقدية للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، شملت متابعة أعمال التسويات وإزالة الصخور التي تحجب الرؤية حول سور الجامعة تمهيدا لزراعة هذه الأراضي والعمل علي وضع مخطط هندسي متكامل لتعظيم الاستفادة من هذه المساحات بزراعة بعض النباتات الطبية التي يمكن الاستفادة منها في بعض صناعات الأدوية ويكون لها عائد اقتصادي علي الجامعة والعمل علي تنمية الموارد الذاتية ، لإحداث طفرة حقيقة في المنظومة التعليمية والإنشائية بجامعة أسوان.