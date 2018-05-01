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رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال إزالة الصخور بالحرم الجامعى بصحارى

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:56 ص
رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال إزالة الصخور بالحرم الجامعى بصحارى رئيس جامعة أسوان خلال الجولة


أسوان – صلاح المسن
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أجرى اليوم الثلاثاء ، الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية ، التي تتم  داخل الجامعة بالحرم الجامعي بصحارى ، وخارج الحرم الجامعي.
 
وأكدت جامعة أسوان فى بيان لها ، أن الجولة التفقدية للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، شملت متابعة  أعمال التسويات وإزالة الصخور التي تحجب الرؤية حول سور الجامعة تمهيدا لزراعة هذه الأراضي والعمل علي وضع مخطط هندسي  متكامل لتعظيم الاستفادة من هذه المساحات بزراعة بعض النباتات الطبية التي يمكن الاستفادة منها في بعض صناعات الأدوية ويكون لها عائد اقتصادي علي الجامعة والعمل علي تنمية الموارد الذاتية ، لإحداث طفرة حقيقة في المنظومة التعليمية والإنشائية بجامعة أسوان.
 
رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال التسويات بالحرم الجامعي بصحاري
رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال التسويات بالحرم الجامعي بصحاري

إزالة الصخور التي تحجب الرؤية حول سور الجامعة
إزالة الصخور التي تحجب الرؤية حول سور الجامعة

جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية
جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية

جامعة أسوان
جامعة أسوان

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

جولة تفقدية
جولة تفقدية

 


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