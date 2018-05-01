رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الإسماعيلية استعدادات مواجهة سوء الطقس

الإسماعيلية – جمال حراجى

تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، من داخل من مقر غرفة العمليات المركزية للحكومة، وعن طريق "الفيديوكونفرانس"، مدى الاستعدادات والتجهيزات والتدابير التى أتخذتها المحافظة تحسبا للطقس السيئ والعواصف والأتربة التى تعرضت لها البلاد، للاطمئنان على المحافظة وتوابعها والتأكد من استقرار كافة الأوضاع بشكل عام.

وتناول الحوار فيما بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسماعيلية، متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات الإعداد والتجهيز لإقامة معرض "أهلا رمضان" السنوى واستعدادات المحافظة، لاستقبال الشهرالكريم والاطمئنان على توافر جميع السلع بالأسواق والمنافذ، مع التأكيد على مراقبة وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين.

وعلى جانب آخر استفسر رئيس الوزراء خلال الحوار عن موقف تفعيل القرار الخاص، بإلزام جميع أصحاب المبانى السكنية والأبراج بتشطيب ودهان واجهات تلك المبانى، للحفاظ على المظهر الحضارى والشكل العام.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لإجتماع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتى عقدها المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وبحضورالنواب عصام منسى، وأحمد بدران البعلى، وأحمد سعيد شعيب، نواب البرلمان عن الإسماعيلية.