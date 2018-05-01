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الثلاثاء، 01 مايو 2018 06:39 م
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داعش يعدم ضابطا فى مخيم اليرموك عن طريق تحويل رأسه إلى قنبلة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:40 م
داعش يعدم ضابطا فى مخيم اليرموك عن طريق تحويل رأسه إلى قنبلة تنظيم داعش الإرهابى


دمشق (أ ش أ)
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ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابى أعدم أسيرا برتبة ملازم أول، عن طريق تحويل رأسه إلى قنبلة قبل أن تفجره ، وذلك فى مخيم اليرموك جنوبى دمشق.

وأوضحت القناة أنه تم تقييد الأسير الذى يعتقد أنه من الجيش النظامى السورى وتثبيته على لوح من الخشب مع ترك رأسه منتصبا إلى الأعلى وعليه خوذة عسكرية مملوءة بالمتفجرات مع صاعق للتفجير ، مضيفة أن التنظيم الإرهابى قام بإلقاء الأسير من أعلى مبنى ليسقط على رأسه وتنفجر العبوة وتمزق رأسه.

وتشن القوات السورية هجوما واسعا على مناطق فى جنوب دمشق تسيطر عليها الجماعات المسلحة فى مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الأسود.

 


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