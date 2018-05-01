تنفيذ 18 قرار إزالة فى حملة لمواجهة التعديات بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، وبرئاسة قيادات المديرية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية .

أسفرت الحملة عن، تنفيذ 6 قرارات إزالة فورية لتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و 2 قرار تعدى على منافع الرى، و7 قرارات تعدى على منافع الصرف بإجمالى 17 قيراط بمساحة 3013 متر تقريباً.

كما تم تنفيذ 3 قرارات وحدة محلية، و8 أحكام قضائية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى بذل المزيد من الجهد .