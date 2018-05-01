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الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:29 ص
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تنفيذ 18 قرار إزالة فى حملة لمواجهة التعديات بالمنوفية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:29 ص
تنفيذ 18 قرار إزالة فى حملة لمواجهة التعديات بالمنوفية ازالة تعديات - ارشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، وبرئاسة قيادات المديرية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية .
 
أسفرت الحملة عن، تنفيذ 6 قرارات إزالة فورية لتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و 2 قرار تعدى على منافع الرى، و7 قرارات تعدى على منافع الصرف بإجمالى 17 قيراط بمساحة 3013 متر تقريباً.
 
كما تم تنفيذ 3 قرارات وحدة محلية، و8 أحكام قضائية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى بذل المزيد من الجهد .           
 
 

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