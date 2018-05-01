تكريم العامل المثالى بموانئ بورسعيد بمناسبة عيد العمال

تكريم العامل المثالى بموانئ بورسعيد بمناسبة عيد العمالالثلاثاء، 01 مايو 2018 12:25 م
خلال التكريم
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء ، تكريم العامل المثالى بموانىء بورسعيد بمناسبة عيد العمال، تقديرا لعطائهم المجهود المبذول .
وأقام نادى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس "المحور الرياضى" ، تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الإقتصادية ورئيس النادى بالقطاع الشمالى إحتفالية لتكريم الموظف والعامل المثالى بقاعة المؤتمرات الكبرى .
ومن جانبه قام اللواء عبد القادر درويش بتكريم العمال المثاليين بالهيئة وهم سعد محمد نصر الدين ميناء العريش البحرى وعزة بقشيش الإدارة المالية ومحمد السويركى إدارة الخدمات المعاونة ، بتسليم الجوائز تقديرا لمجهود المبذول لتحقيق التنمية الشاملة بموانئ بورسعيد .
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