تكريم العامل المثالى بموانئ بورسعيد بمناسبة عيد العمال







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء ، تكريم العامل المثالى بموانىء بورسعيد بمناسبة عيد العمال، تقديرا لعطائهم المجهود المبذول .

وأقام نادى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس "المحور الرياضى" ، تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الإقتصادية ورئيس النادى بالقطاع الشمالى إحتفالية لتكريم الموظف والعامل المثالى بقاعة المؤتمرات الكبرى .

ومن جانبه قام اللواء عبد القادر درويش بتكريم العمال المثاليين بالهيئة وهم سعد محمد نصر الدين ميناء العريش البحرى وعزة بقشيش الإدارة المالية ومحمد السويركى إدارة الخدمات المعاونة ، بتسليم الجوائز تقديرا لمجهود المبذول لتحقيق التنمية الشاملة بموانئ بورسعيد .