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الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:49 م
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تكريم العامل المثالى بموانئ بورسعيد بمناسبة عيد العمال

الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:25 م
تكريم العامل المثالى بموانئ بورسعيد بمناسبة عيد العمال خلال التكريم


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء ، تكريم العامل المثالى بموانىء بورسعيد بمناسبة عيد العمال، تقديرا لعطائهم المجهود المبذول .
 
وأقام نادى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس "المحور الرياضى" ، تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الإقتصادية ورئيس النادى بالقطاع الشمالى إحتفالية لتكريم الموظف والعامل المثالى بقاعة المؤتمرات الكبرى .
 
 ومن جانبه قام اللواء عبد القادر درويش  بتكريم العمال المثاليين بالهيئة وهم سعد محمد نصر الدين ميناء العريش البحرى وعزة بقشيش الإدارة المالية ومحمد السويركى إدارة الخدمات المعاونة ، بتسليم الجوائز تقديرا لمجهود المبذول لتحقيق التنمية الشاملة بموانئ بورسعيد .
 
 
 
 

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