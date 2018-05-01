تعديلات قانون المرور الجديد والثقافة المرورية في ندوة بنقابة المحامين بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

نظمت نقابة المحامين بمحافظة المنوفية ، ندوة تحت عنوان "تعديلات قانون المرور الجديد والثقافة المرورية".

القى العميد محمد لبنه مدير إدارة مرور المنوفية محاضره بمعهد المحاماة بنقابة المحامين بالمنوفية ، ناقش خلالها العديد من الأخطاء الشائعة لدى العامة فيما يتعلق بقانون المرور، بالإضافة إلى تبسيط العديد من المفاهيم والقوانين المرورية التي قد تكون ملتبسة على البعض ، ومناقشة مشاكل التوك توك وسيارات السوزوكى "الميكروباص" الملاكى و سيارات متحدى الأعاقة وموقفهم من الترخيص ، كذلك سبل تطوير الخدمات المرورية داخل المحافظة ،جاء ذلك تحت رعاية خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية ، بحضور محمد علام وكيل مجلس المحامين المشاركين بمعهد المحاماه .

وقام خالد راشد ، نقيب المحامين ، بإهداء درع النقابة، للعميد محمد لبنه ، ، تقديرا له على مجهوداته الكبيرة المبذوله داخل المحافظة فى المجال المرورى وخدمة المواطنين .