video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعديلات قانون المرور الجديد والثقافة المرورية في ندوة بنقابة المحامين بالمنوفية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 01:10 م
تعديلات قانون المرور الجديد والثقافة المرورية في ندوة بنقابة المحامين بالمنوفية جانب من الندوة


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

نظمت نقابة المحامين بمحافظة المنوفية ، ندوة تحت عنوان "تعديلات قانون المرور الجديد والثقافة المرورية".

القى العميد محمد لبنه مدير إدارة مرور المنوفية محاضره بمعهد المحاماة بنقابة المحامين بالمنوفية ، ناقش خلالها العديد من الأخطاء الشائعة لدى العامة فيما يتعلق بقانون المرور، بالإضافة إلى تبسيط العديد من المفاهيم والقوانين المرورية التي قد تكون ملتبسة على البعض ، ومناقشة مشاكل التوك توك وسيارات السوزوكى "الميكروباص" الملاكى و سيارات متحدى الأعاقة وموقفهم من الترخيص ، كذلك سبل تطوير الخدمات المرورية داخل المحافظة ،جاء ذلك  تحت رعاية  خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية ، بحضور محمد علام وكيل مجلس  المحامين المشاركين بمعهد المحاماه .

وقام خالد راشد ، نقيب المحامين ، بإهداء درع النقابة، للعميد محمد لبنه ، ، تقديرا له على مجهوداته الكبيرة المبذوله داخل المحافظة فى المجال المرورى وخدمة المواطنين .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة المنوفية يهنئ عمال مصر بعيدهم

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

نقابه المحامين




لا تفوتك
اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة