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تطهير بالوعات المطر ورفع الإشغالات المخالفة بحى الزهور ببورسعيد

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:02 ص
تطهير بالوعات المطر ورفع الإشغالات المخالفة بحى الزهور ببورسعيد جانب من عمليات التطهير


بورسعيد – محمد فرج
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قال العميد وليد البيلى رئيس حى الزهور بمحافظة بورسعيد، فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، بأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قامت بتطهير 24 بالوعة أمطار بتعاونيات الجيزة وعثمان بن عفان، فضلا عن تطهير الخط العمومى بمنطقة عمر بن الخطاب تحسبا لسقوط أمطار .
 
وأضاف البيلى، بأن الجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تشن الحملات التى تهدف لرفع الإشغالات المخالفة بالمناطق السكنية، إستجابة لشكاوى الأهالى بجانب متابعة منظومة النظافة بكافة المناطق للحفاظ على البيئية، والشكل الحضارى للشوارع والميادين .
 
 

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