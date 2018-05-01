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بائع متجول يصيب آخر بطلق نارى لخلافات على البيع فى المنوفية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 08:09 ص
بائع متجول يصيب آخر بطلق نارى لخلافات على البيع فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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أصاب بائع متجول، آخر بطلق نارى لخلافات على البيع إثر مشادة كلامية بينهما بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد
باستقبال مستشفى تلا المركزى "م .ح. م" 36 سنة بائع متجول مصابا برش خرطوش بالقدمين.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم "ع .ش. م" 28 سنة بائع متجول بإحداث إصابته من سلاح نارى كان بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات بسبب البيع بالسوق.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة "فرد خرطوش عيار 12"، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6382 جنح مركز تلا لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة . 

 

 

 


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