انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمى للتجميل بالأقصر

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمى للتجميل بالأقصرالثلاثاء، 01 مايو 2018 04:23 م
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
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قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ،إنه انطلقت اليوم فعاليات“المؤتمر العالمي الثالث في الجراحات المتقدمة في الوجه والفكين والجمجمة" والذي يستضيفه قسم جراحة التجميل بكلية الطب البشري بالجامعه حيث تستمر فعالياته حتي 4 مايو، وتشمل محاضرات علمية بفندق جولي فيل بمدينة الأقصر وعمليات جراحية بالمستشفي الجامعي بسوهاج، .
وأضاف الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب، أن المؤتمر يحاضر به أكثر من 25 خبير تجميل من مختلف الجامعات الأمريكية والعربية حيث يشارك به أساتذة من جامعة كاليفورنيا، لوس انجلوس وتيمبل، وجامعة كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك من الدول العربية جراحين تجميل من ليبيا، اليمن، العراق، الكويت، السودان، الاْردن، الجزائر، كما يشارك به خبراء تجميل من جنوب افريقيا والهند، ورؤساء أقسام التجميل بمختلف الجامعات المصرية.
وقال الدكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل وسكرتير المؤتمر، أن المؤتمر يناقش علي مدار يومين بالأقصر، عدد من الموضوعات الهامة منها، الجراحات المتقدمة في تشوهات الجمجمة، والإلتحام المبكر في عظام الجمجمة ،جراحات الغرفة العظمية للعين، جراحات تشوهات وتقويم عظام الفكين، موضحا أنه في خلال يومي 3، 4 مايو الجاري سوف يتم مناظرة مجموعة من الحالات المستعصية التي تعاني من تشوهات أو عيوب خلقية بالوجه والفكين والجمجمة، وإجراء جراحات لبعض هذه الحالات بواسطة الخبراء الأمريكين بالتعاون مع فريق جراحات الوجه والجمجمة بالمستشفي الجامعي بسوهاج.
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