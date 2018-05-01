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"الوطن" الإماراتية: زيارة رئيس وزراء اليابان للإمارات تؤكد التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:04 ص
"الوطن" الإماراتية: زيارة رئيس وزراء اليابان للإمارات تؤكد التعاون بين البلدين رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى


أ ش أ
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قالت صحيفة (الوطن) الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن زيارة رئيس الوزراء اليابانى للإمارات أكدت مدى التنسيق والتعاون بين البلدين، وعكست النموذج الأمثل للعلاقات بين الأمم والشعوب المتحضرة.

وقالت صحيفة (الوطن) فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (التعاون الإماراتى اليابانى)، "إن العلاقات الإماراتية مع اليابان تمثل نموذجا للتعاون الدولى القائم على الشفافية والعمل المشترك والتنسيق ودعم أسس الاقتصاد والاستفادة القصوى من التجارب المتبادلة، والتى تنعكس على تحقيق مصالح البلدين الصديقين عبر مشروعات استثمارية كبرى تجمع بين قوتين اقتصاديتين تميزان التوجه الآسيوى لصناعة المستقبل والإعداد له والعمل فى البلدين على تعزيز مكانتهما فى معظم مؤشرات التنافسية العالمية، التى تعطى فكرة بدورها عن متابعة المشروعات وتحقيق النتائج المرجوة فى التنمية بمعناها الحقيقى التى تنعكس خيرا على مصالح الشعبين الصديقين".

واعتبرت أن استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لـ"شينزو آبى" رئيس الوزراء اليابانى خلال زيارته الرسمية للإمارات، تأتى ضمن علاقات متنامية تباعا رغم قدمها وهى تعود إلى العام 1971 وتواصل تدعيم أركانها بتفاهم بين قيادتى البلدين، وهى مناسبة جديدة، لبحث أفق التعاون الاستثمارى واستعراض التطورات الدولية، بما يعكس التفاهم والعلاقات التى تشهد زخما كبيرا وحرصا متبادلا على مواصلة التنسيق المشترك والعمل على تقويتها، واختتمت الصحيفة، قولها، "إن الزيارة أكدت مدى التنسيق والتعاون بين البلدين، وعكست النموذج الأمثل للعلاقات بين الأمم والشعوب والدول المتحضرة وما يجب أن تكون عليه وما تقوم عليه من شفافية ووضوح بما يخدم المصالح المشتركة ويطور ويدعم العلاقات بين شريكين يستطلعان المستقبل ويعملان لأجله".


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