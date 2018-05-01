الكويت تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة سبل تعزيز التعاون المشترك

الكويت تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة سبل تعزيز التعاون المشتركالثلاثاء، 01 مايو 2018 03:39 م
أمير الكويت
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بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق محمود الدوسرى اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى الكويت إيمان عريقات، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأكد الفريق الدوسرى - خلال اللقاء الذى عقد بمقر وزارة الداخلية الكويتية - التوافق الكبير بين أهداف المنظمة الدولية للهجرة، ودولة الكويت، مشددا على سعى الكويت الدائم لتطوير وزيادة حجم التعاون مع المنظمة.
من جانبها، أشادت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى الكويت إيمان عريقات، بدور الكويت فى مجال العمل الإنساني، وتقديرها لما تقدمه وزارة الداخلية الكويتية من مساندة ودعم لجهود البعثة وأداء مهامها وتحقيق أهدافها، وتذليل كافة العقبات التى تحول دون إتمام رسالتها على الوجه الأكمل.
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