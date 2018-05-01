القوات العراقية تلقى القبض على قيادى بـ"داعش" فى ديالى

القوات العراقية تلقى القبض على قيادى بـ"داعش" فى ديالىالثلاثاء، 01 مايو 2018 03:07 م
القوات العراقية - أرشيفية
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أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن القبض على قيادى بـ"داعش"، فى ديالى.
وقال رسول - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات ديالى ألقت القبض على أحد قيادات عناصر داعش الإرهابية، والذى يعمل ضمن ما يسمى ولاية ديالى، وهو المسئول عن مخازن الأسلحة حيث ضبطت بحوزته 41 بندقية كلاشنكوف خلال عملية أمنية فى ناحية السعدية.
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