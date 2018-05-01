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الفرنسية:واشنطن تطالب السودان بقطع التعاون مع كوريا الشمالية ..والخرطوم تنفى وجود علاقات

الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:31 ص
الفرنسية:واشنطن تطالب السودان بقطع التعاون مع كوريا الشمالية ..والخرطوم تنفى وجود علاقات ترامب


2018 (أ ف ب)
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 أعلن مسؤول أمريكى كبير طالبا عدم الكشف عن اسمه الإثنين أن على السودان "انهاء أى علاقة تجارية" مع كوريا الشمالية قبل بدء مفاوضات لازالة الخرطوم عن اللائحة الأمريكية السوداء لـ"الارهاب".

 

وليس هناك علاقات دبلوماسية بين السودان وكوريا الشمالية منذ سنوات، لكن بعض منظمات الدفاع عن حقوق الانسان تؤكد على وجود تعاون بين البلدين.

 

وتعتبر واشنطن أن على السودان أن يعطى ضمانة كاملة بقطع علاقاته مع بيونج يانج.

 

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "من المهم قبل أى شيء وقف أى علاقات تجارية مع كوريا الشمالية".

 

وأكدت وزارة الخارجية السودانية فى بيان الأحد "عدم وجود أى تعاملات للخرطوم مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سواء كانت فى القطاعات المشمولة بالعقوبات أو أى قطاعات أخرى ".

وتؤكد الخرطوم التزامها بكل قرارات مجلس الأمن الدولى ضد كوريا الشمالية.


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كوريا الشمالية

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