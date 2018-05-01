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العراق يفند مزاعم المرصد السورى: لم ننفذ غارات على داعش شمال شرق دمشق

الثلاثاء، 01 مايو 2018 05:21 م
العراق يفند مزاعم المرصد السورى: لم ننفذ غارات على داعش شمال شرق دمشق رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


كتب - أحمد جمعة
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نفى مركز الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الثلاثاء، مزاعم المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تنفيذ سلاح الجو العراقى غارات على مواقع داعش شمال شرق سوريا، ما أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين غالبيتهم من المسنيين والاطفال.

وأكد مركز الإعلام الأمنى فى العراق، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن الجانب العراقى لم يوجه أى ضربة جوية داخل الأراضى السورية منذ 19 أبريل الماضى، موضحا أنه تم الإعلان رسميا عنها اعلن عنها، والتى استهدفت مواقع تنظيم داعش الارهابى، بعد التنسيق مع الحكومة السورية.

وأعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، أن ما زعمه المرصد السوري لحقوق الانسان  عارٍ عن الصحة ، مجددا دعوته  كل المنظمات ووسائل الإعلام  بضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومات.

 

 

 


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