العثور على أنفاق بداخلها جثث للدواعش جنوب الموصل فى العراق







وكالات الأنباء

أعلن مركز الإعلام الأمنى، أمس الإثنين، العثور على عدد من الأنفاق الخاصة بعصابات داعش الإرهابية جنوب الموصل، مشيرا إلى أن الأنفاق كانت بداخلها جثث لعناصر داعش.

وقال الناطق بإسم الإعلام الأمنى، العميد يحيى رسول فى بيان تلقته وكالة أنباء الاعلام العراقية أن "مفارز الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 وبمعلومات دقيقة عثرت على عدد من الأنفاق الخاصة بعصابات داعش الإرهابية فى قرية ادحلة التابعة لناحية حمام العليل فى مدينة الموصل كانت عصابات داعش الإرهابية تستخدمها كملاذات لعلاج جرحاهم".

وأشار إلى أن "القوات المذكورة عثرت بداخل الأنفاق على عدد من جثث تلك العصابات الإجرامية من الذين اصيبوا ولم يتم اسعافهم بفعل عمليات التحرير البطولية السريعة لقواتنا الباسلة التى لم تملهم".

يذكر أن مركز الإعلام الأمنى، يعلن بشكل يومى، العثور على عدد من الأنفاق الخاصة بعصابات داعش الإرهابى، من خلال عمليات استباقية تقوم بها القوات الأمنية، من أجل التخلص من الخلايا النائمة فى المناطق المحررة.