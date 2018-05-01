video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العثور على أنفاق بداخلها جثث للدواعش جنوب الموصل فى العراق

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:11 ص
العثور على أنفاق بداخلها جثث للدواعش جنوب الموصل فى العراق قوات الجيش العراقى


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلن مركز الإعلام الأمنى، أمس الإثنين، العثور على عدد من الأنفاق الخاصة بعصابات داعش الإرهابية جنوب الموصل، مشيرا إلى أن الأنفاق كانت بداخلها جثث لعناصر داعش.

 

وقال الناطق بإسم الإعلام الأمنى، العميد يحيى رسول فى بيان تلقته وكالة أنباء الاعلام العراقية أن "مفارز الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 وبمعلومات دقيقة عثرت على عدد من الأنفاق الخاصة بعصابات داعش الإرهابية فى قرية ادحلة التابعة لناحية حمام العليل فى مدينة الموصل كانت عصابات داعش الإرهابية تستخدمها كملاذات لعلاج جرحاهم".

 

وأشار إلى أن "القوات المذكورة عثرت بداخل الأنفاق على عدد من جثث تلك العصابات الإجرامية من الذين اصيبوا ولم يتم اسعافهم بفعل عمليات التحرير البطولية السريعة لقواتنا الباسلة التى لم تملهم".

 

يذكر أن مركز الإعلام الأمنى، يعلن بشكل يومى، العثور على عدد من الأنفاق الخاصة بعصابات داعش الإرهابى، من خلال عمليات استباقية تقوم بها القوات الأمنية، من أجل التخلص من الخلايا النائمة فى المناطق المحررة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء العراق: الوضع الأمنى فى البلاد تحسن كثيرًا مقارنة بالماضى

التحالف الدولى يعلن إنهاء العمليات القتالية ضد "داعش" فى العراق

العراق يوقع عقدا مع الصين لبناء مصفاة للنفط على الخليج

المؤبد لـ29 امرأة أجنبية فى العراق بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" (تحديث)

العراق

الموصل

أخبار عربية

أنفاق

جثث

داعش




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة