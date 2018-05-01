العاهل الأردنى يستقبل رئيس الوزراء اليابانى بالقصر الملكى - صور







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فى القصر الملكى الأردنى بالعاصمة عمان.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء اليابانى ولى العهد الأردنى الملك حسين عبدالله الثانى، حيث جرت مراسم الترحيب بالقصر الملكى بحضور رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى.

ويلتقى رئيس الوزراء الياباني، خلال الزيارة التى يرافقه فيها عدد من كبار المسئولين ووفد اقتصادى يضم رؤساء تنفيذيين لعدد من كبريات الشركات فى اليابان، مع نظيره الأردنى الدكتور هانى الملقى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء اليابانى لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى المهندس عماد فاخورى، وعدد من المسئولين المدنيين والعسكريين.















































