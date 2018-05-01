video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العاهل الأردنى يستقبل رئيس الوزراء اليابانى بالقصر الملكى - صور

الثلاثاء، 01 مايو 2018 01:22 م
العاهل الأردنى يستقبل رئيس الوزراء اليابانى بالقصر الملكى - صور الملك عبد الله ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فى القصر الملكى الأردنى بالعاصمة عمان.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء اليابانى ولى العهد الأردنى الملك حسين عبدالله الثانى، حيث جرت مراسم الترحيب بالقصر الملكى بحضور رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى.

ويلتقى رئيس الوزراء الياباني، خلال الزيارة التى يرافقه فيها عدد من كبار المسئولين ووفد اقتصادى يضم رؤساء تنفيذيين لعدد من كبريات الشركات فى اليابان، مع نظيره الأردنى الدكتور هانى الملقى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء اليابانى لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى المهندس عماد فاخورى، وعدد من المسئولين المدنيين والعسكريين.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس وزراء اليابان القضايا الإقليمية والدولية

صور.. رئيس وزراء اليابان يزور الإمارات لتعزيز العلاقات بين البلدين

الاردن

اليابان

اخبار الاردن

اخبار اليابان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى العام باستفتاء رابطة كتاب كرة القدم البريطانية

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

إعادة فتح مطار الأقصر الدولى أمام حركة الملاحة الجوية بعد تحسن حالة الطقس

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقليل الهيشان

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

صور.. مسيرات واحتفالات فى روسيا بعيد الربيع والعمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة