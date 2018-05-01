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الطيران العراقى يدمر ملجأين لتنظيم "داعش" غرب الرمادى

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:32 ص
الطيران العراقى يدمر ملجأين لتنظيم "داعش" غرب الرمادى القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن مصدر رفيع بقيادة عمليات الأنبار، أن طيران "F16" العراقى دمر ملجأين محصنين تابعين لتنظيم "داعش" جنوب الرطبة غرب الرمادى.

ونسبت قناة (السومرية نيوز) للمصدر، قوله، اليوم الثلاثاء، إن "الطيران العراقى تمكن من قصف ملجأين محصنين لتنظيم داعش فى جنوب الرطبة بالصحراء، غرب الرمادى، ما أسفر عن تدمير الملجأين وقتل عناصر داعش بداخلهما"، ومن المعروف أن الطيران العراقى يساند القوات الأمنية على الأرض فى عمليات تمشيط الصحراء لملاحقة عناصر "داعش" وأوكارهم هناك.

مقتل شرطى وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة فى ديالى بالعراق

وعلى صعيد آخر، أفاد مصدر أمنى فى محافظة ديالى بالعراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل شرطى وإصابة آخر إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة شمال شرق ب‍عقوبة، ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - التى لم تسمه - إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على طريق زراعى فى حوض الوقف، الكائن على بعد 22 كيلو مترا شمال شرق بعقوبة، انفجرت، اليوم، على دورية راجلة للشرطة، ما أسفر عن مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر بجروح، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا فى الحادث.

وتشهد بعض مناطق ديالى بين الحين والأخر خروقات أمنية تتمثل بتفجير سيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، تستهدف المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء، تسفر غالبا عن سقوط العشرات من الضحايا.


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