الشرطة التونسية توقف 3 متطرفين بشبهة الانتماء إلى تنظيمات ارهابية







وكالات الأنباء

أوقفت السلطات الأمنية التونسية ثلاثة عناصر متطرفة بمناطق المنستير ونابل وسيدى بوزيد، وتم الاحتفاظ بهم على ذمة القضاء بشبهة الانتماء إلى تنظيمات ارهابية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الموقوفين اعترفوا بتواصلهم مع عناصر إرهابية فى الخارج والتحريض على الإرهاب وتمجيده على صفحات التواصل الاجتماعى.