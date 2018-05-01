الشرطة التونسية توقف 3 متطرفين بشبهة الانتماء إلى تنظيمات ارهابية

الشرطة التونسية توقف 3 متطرفين بشبهة الانتماء إلى تنظيمات ارهابيةالثلاثاء، 01 مايو 2018 04:20 ص
الشرطة التونسية
إضافة تعليق
أوقفت السلطات الأمنية التونسية ثلاثة عناصر متطرفة بمناطق المنستير ونابل وسيدى بوزيد، وتم الاحتفاظ بهم على ذمة القضاء بشبهة الانتماء إلى تنظيمات ارهابية.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الموقوفين اعترفوا بتواصلهم مع عناصر إرهابية فى الخارج والتحريض على الإرهاب وتمجيده على صفحات التواصل الاجتماعى.
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة