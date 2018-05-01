video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة التونسية توقف 3 متطرفين بشبهة الانتماء إلى تنظيمات ارهابية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:20 ص
الشرطة التونسية توقف 3 متطرفين بشبهة الانتماء إلى تنظيمات ارهابية الشرطة التونسية


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أوقفت السلطات الأمنية التونسية ثلاثة عناصر متطرفة بمناطق المنستير ونابل وسيدى بوزيد، وتم الاحتفاظ بهم على ذمة القضاء بشبهة الانتماء إلى تنظيمات ارهابية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الموقوفين اعترفوا بتواصلهم مع عناصر إرهابية فى الخارج والتحريض على الإرهاب وتمجيده على صفحات التواصل الاجتماعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية التونسى: 60 ألفا من قوات الأمن لتأمين الانتخابات البلدية

الشرطة التونسية

تونس

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

الإرهاب




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة