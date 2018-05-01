الخارجية السعودية: نقف إلى جانب المغرب فى كل ما يهدد أمنها واستقرارها

الخارجية السعودية: نقف إلى جانب المغرب فى كل ما يهدد أمنها واستقرارهاالثلاثاء، 01 مايو 2018 10:03 م
وزير الخارجية السعودى عادل الجبير
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قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء إن المملكة تقف إلى جانب المملكة المغربية فى كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية، حسبم ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وعبر المصدر، عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة فى كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.
وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية فى شئون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التى تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة " البوليساريو " بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى المملكة المغربية الشقيقة.
وقال المصدر إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة فى كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما فى ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.
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